إعلان

"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن التعاقد مع رابع صفقاته الشتوية

كتب : هند عواد

01:11 م 22/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 8 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 8 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 8 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 8 صورة
    يوسف بلعمري 4_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 8 صورة
    يوسف بلعمري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي الأهلي، التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري، ظهير نادي الرجاء، في رابع صفقات الأحمر، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة يوسف بلعمري بقميص الأهلي، وكتب: "جاهز لكتابة التاريخ.. يوسف بلعمري في نادي القرن".

وتعاقد الأهلي مع الثلاثي، مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي وأحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي.

وانضم مروان عثمان إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، فيما انتقل أحمد عيد إلى الأهلي بعقد مدته 3 مواسم ونصف، بينما انضم الجزار للأحمر لمدة 4 مواسم ونصف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوسف بلعمري يوسف بلعمري أهلاوي رابع صفقات الأهلي الأهلي الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الإسكان: الوزارة تلقت 66 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
أخبار مصر

وزير الإسكان: الوزارة تلقت 66 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
بـ5 جنيهات فقط.. كتب الأزبكية تخطف الأنظار في اليوم الأول لمعرض الكتاب
أخبار مصر

بـ5 جنيهات فقط.. كتب الأزبكية تخطف الأنظار في اليوم الأول لمعرض الكتاب
رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
مدارس

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن
حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
أخبار مصر

تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر