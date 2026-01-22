"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن التعاقد مع رابع صفقاته الشتوية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية

أعلن النادي الأهلي، التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري، ظهير نادي الرجاء، في رابع صفقات الأحمر، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة يوسف بلعمري بقميص الأهلي، وكتب: "جاهز لكتابة التاريخ.. يوسف بلعمري في نادي القرن".

وتعاقد الأهلي مع الثلاثي، مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي وأحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي.

وانضم مروان عثمان إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، فيما انتقل أحمد عيد إلى الأهلي بعقد مدته 3 مواسم ونصف، بينما انضم الجزار للأحمر لمدة 4 مواسم ونصف.