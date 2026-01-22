مباريات الأمس
سبب زيارة وفد الأوقاف لمقر نادي الزمالك

كتب : محمد خيري

12:10 م 22/01/2026 تعديل في 12:19 م
أكد مصدر داخل نادي الزمالك استمرار التواصل بين مسؤولي القلعة البيضاء ووزارة الأوقاف، بشأن الطلب المقدم من النادي لتجديد حق الانتفاع بمساحة 50 ألف متر مربع بالمقر الحالي في ميت عقبة، والذي ينتهي عقده خلال شهر يناير الجاري.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الطلب يخضع حاليًا لمرحلة التقييم من جانب الجهة المختصة داخل وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى وجود مقترح قيد المناقشة يتضمن الدخول في شراكة بين النادي والهيئة في مشروع تطوير عقاري، يتم من خلاله سداد قيمة أرض الأوقاف من أرباح المشروع، على أن تؤول ملكية الأرض إلى نادي الزمالك، إلا أن هذا المقترح لا يزال محل دراسة ولم يُحسم بعد.

وأضاف أن إدارة الزمالك بدأت منذ ديسمبر الماضي سلسلة من المفاوضات والاجتماعات بهدف تخفيض القيمة المالية المطلوبة مقابل حق الانتفاع بتلك المساحة، على أن تكون الخطوة التالية هي التوصل إلى اتفاق رسمي مع الهيئة يقضي بتملك النادي للأرض، مقابل سداد القيمة المتفق عليها على أقساط وفق عقد قانوني.

وأشار المصدر إلى استغرابه من تداول بعض الأنباء غير الدقيقة، مؤكدًا: "في الوقت الذي يتحرك فيه النادي وفق الأطر القانونية والرسمية، يروج البعض شائعات تفيد بقيام هيئة الأوقاف بالتفتيش على النادي تمهيدًا لسحب أرض المقر، وهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة".

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة وفد هيئة الأوقاف للنادي أمس كانت زيارة ودية تمت بالتنسيق المسبق مع حسام المندوه، أمين صندوق النادي، الذي وجه الدعوة للوفد لزيارة النادي والمتحف، في أجواء ودية وبعيدًا عن أي طابع رسمي.

نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك هيئة الأوقاف

