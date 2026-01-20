مباريات الأمس
جميع المباريات

أخطر جون برفضه المشاركة.. الزمالك يخمد غضب عبدالله السعيد بهذا القرار

كتب : محمد خيري

09:00 ص 20/01/2026
أكد مصدر داخل نادي الزمالك انتهاء أزمة عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تحرك الإدارة لحل ملف مستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح المصدر أن اللاعب كان يشعر بحالة من الغضب الشديد بسبب تأخر صرف مستحقاته، وأبلغ جون إدوارد المدير الرياضي برفضه المشاركة في المباريات إلى حين الحصول على مستحقاته.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك قام خلال الساعات الماضية بصرف جزء من مستحقات عبدالله السعيد، ما ساهم في تهدئة الأوضاع داخل الفريق، على أن يتم صرف باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة وفق جدول زمني متفق عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبدالله السعيد عبد الله السعيد الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

