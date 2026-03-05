بيراميدز يهزم حرس الحدود بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوزاً كبيراً على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

وجاء هدف بيراميدز الأول، من رأسية مروان حمدي في الدقيقة 42 من نهاية الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 62، أضاف بيراميدز الهدف الثاني بعد تمريرة من مروان حمدي إلى محمود زلاكة داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى، ليعزز تفوق فريقه.

ونجح حرس الحدود في تقليص الفارق بالدقيقة 70، بعدما حصل على ركلة جزاء نفذها محمد أشرف روقا تصدى لها حارس بيراميدز أحمد الشناوي في البداية، لكن روقا تابعها في الشباك لـ يقلص النتيجة إلى 1-2.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، حسم يوسف أوباما النتيجة بتسجيل الهدف الثالث بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في شباك الحرس ليعلن فوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.

بهذا الانتصار، واصل بيراميدز المنافسة على صدارة الدوري إلى جانب الزمالك المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، في انتظار مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري غداً ضمن نفس الجولة.

في المقابل، ظل رصيد حرس الحدود عند 17 نقطة، محتلاً المركز الأخير.