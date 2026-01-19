مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

بعد إصابته ضد السنغال.. تقرير المنتخب يحسم موقف فتوح أمام المصري

كتب : محمد خيري

09:30 ص 19/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد أبو الفتوح في معسكر منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    حبس أحمد فتوح
  • عرض 10 صورة
    حبس أحمد فتوح
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح (1)
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 10 صورة
    عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 10 صورة
    مشاركة أحمد فتوح في انتخابات الشيوخ
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينتظر نادي الزمالك تقرير الجهاز الطبي لمنتخب مصر لحسم موقف أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، من المشاركة في المواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي.

وكان أحمد فتوح قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر أمام السنغال في الدور نصف النهائي للبطولة القارية، ما دفع المدير الفني حسام حسن إلى استبداله بين شوطي اللقاء، والدفع بمحمود حسن تريزيجيه بدلًا منه.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الطبي للفريق يتابع حالة اللاعب بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، من أجل الوقوف على تفاصيل الإصابة بدقة، وتحديد درجة خطورتها وفترة التعافي المتوقعة.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص فور عودته إلى القاهرة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة للاطمئنان الكامل على حالته، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في المباريات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتوح بات قريبًا بنسبة كبيرة من الغياب عن مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في ظل عدم اكتمال جاهزيته حتى الآن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد فتوح الزمالك فريق الزمالك منتخب مصر إصابة أحمد فتوح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته
رياضة عربية وعالمية

15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته
إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات
أخبار مصر

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات
"ظلم فادح".. كيف علقت الصحف السنغالية بعد التتويج بأمم أفريقيا؟
رياضة عربية وعالمية

"ظلم فادح".. كيف علقت الصحف السنغالية بعد التتويج بأمم أفريقيا؟
زوجة عمرو السولية توجه إليه رسالة رومانسية
مصراوي ستوري

زوجة عمرو السولية توجه إليه رسالة رومانسية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025