بعد إصابته ضد السنغال.. تقرير المنتخب يحسم موقف فتوح أمام المصري

ينتظر نادي الزمالك تقرير الجهاز الطبي لمنتخب مصر لحسم موقف أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، من المشاركة في المواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي.

وكان أحمد فتوح قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر أمام السنغال في الدور نصف النهائي للبطولة القارية، ما دفع المدير الفني حسام حسن إلى استبداله بين شوطي اللقاء، والدفع بمحمود حسن تريزيجيه بدلًا منه.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الطبي للفريق يتابع حالة اللاعب بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، من أجل الوقوف على تفاصيل الإصابة بدقة، وتحديد درجة خطورتها وفترة التعافي المتوقعة.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص فور عودته إلى القاهرة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة للاطمئنان الكامل على حالته، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في المباريات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتوح بات قريبًا بنسبة كبيرة من الغياب عن مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في ظل عدم اكتمال جاهزيته حتى الآن.