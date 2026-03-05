أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن الجهات المختصة باشرت إخلاء السكان المقيمين في محيط السفارة الأمريكية في الدوحة كإجراء احترازي مؤقت.

وأوضحت الوزارة، أنه تم توفير سكن بديل للأهالي الذين شملهم الإخلاء، إذ دعت إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في تصريح سابق لمراسلة قناة "نيوز نيشن"، أن الولايات المتحدة ستكشف قريبًا عن ردها على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في الرياض، بالإضافة إلى مقتل الجنود الأمريكيين.

وتواصل إيران منذ السبت، تنفيذ هجمات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، إلى جانب أهداف داخل العمق الإسرائيلي، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 4"، وذلك ردًا على الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من القيادات البارزة، إضافة إلى مدنيين.