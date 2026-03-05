وسط دوي صفارات الإنذار.. إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة وسط إسرائيل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في مناطق الجولان والجليل الأعلى والجليل الغربي شمال إسرائيل.

وأوضحت الجبهة أن الرصد الميداني أظهر عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة وسط إسرائيل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أصدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إنذرًا لسكان أحد المباني في حي الغبيري بالضاحية الجنوبية بإخلائه فورا، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت.