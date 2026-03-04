إعلان

بـ3 طعنات.. النيابة تحقق في مقتل طالب جامعي على يد زميله في نهار رمضان بمصر الجديدة

كتب : أحمد عادل

11:49 ص 04/03/2026 تعديل في 12:05 م

المتهم سدد للمجني عليه 3 طعنات

تباشر النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة مقتل طالب أمام بوابة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إثر تلقيه 3 طعنات على يد زميله في الدراسة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم سدد للمجني عليه 3 طعنات متفرقة، إحداها استقرت في القلب، وذلك في نهار رمضان، ما أودى بحياته.

مقتل طالب في الأكاديمية العربية على يد زميله

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، ووجود متوفى أمام الأكاديمية العربية بمصر الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الشاب "م. هـ" متأثرًا بإصابته بـ3 طعنات.

وبإجراء التحريات أمكن ضبط المتهم "أ. ح"، زميل المجني عليه في الدراسة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريمة قتل مقتل طالب الأكاديمية العربية للعلوم

