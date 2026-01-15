فيديو أهداف مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري في كأس العاصمة

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره المصري بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة السابعة في كأس عاصمة مصر.

وسجل هدفي نادي الزمالك كلا من: خوان بيزيرا من نقطة الجزاء في الدقيقة 21، أحمد شريف في الدقيقة 7+90.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما توقف المصري عند النقطة 11 ليتصدر جدول ترتيب المجموعة.

ورغم خسارة اليوم تمكن المصري البورسعيدي في الصعود إلى دور ربع نهائي كأس العاصمة، بينما ودع نادي الزمالك البطولة في المركز الخامس.