الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

فيديو أهداف مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر

كتب - محمد عبد السلام:

11:43 م 15/01/2026
نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره المصري بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة السابعة في كأس عاصمة مصر.

وسجل هدفي نادي الزمالك كلا من: خوان بيزيرا من نقطة الجزاء في الدقيقة 21، أحمد شريف في الدقيقة 7+90.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الخامس، بينما توقف المصري عند النقطة 11 ليتصدر جدول ترتيب المجموعة.

ورغم خسارة اليوم تمكن المصري البورسعيدي في الصعود إلى دور ربع نهائي كأس العاصمة، بينما ودع نادي الزمالك البطولة في المركز الخامس.

الزمالك أهداف مباراة الزمالك والمصري كأس عاصمة مصر الزمالك ضد المصري

