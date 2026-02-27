مصطفى فتحي يقترب من دخول قائمة أساطير هدافي الدوري المصري

اقترب مصطفى فتحي، نجم بيراميدز، من كتابة فصل جديد في مسيرته التهديفية بعد أن رفع رصيده في الدوري المصري الممتاز إلى 58 هدفًا، ليقترب بذلك من دخول قائمة أساطير الهدافين التاريخيين للبطولة.

سبق لفتحي أن أظهر موهبته التهديفية اللافتة ضمن صفوف الزمالك، حيث تمكن من تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز ويواصل مشواره المميز في خط الهجوم، مثبتًا قدراته كأحد أبرز المهاجمين في الكرة المصرية الحديثة.

ويأمل مصطفى فتحي أن يزيد رصيده التهديفي في المباريات المقبلة، للاقتراب أكثر من كبار الهدافين، والوصول إلى مراتب متقدمة في التصنيف التاريخي، ليصبح جزءًا من قائمة النجوم الذين تركوا بصمة واضحة في مسابقة الدوري الممتاز على مر السنين.

أكثر اللاعبين غير المعتزلين تهديفيًا في الدوري المصري:

عبد الله السعيد – 136 هدف

أحمد مصطفى زيزو – 65 هدف

كريم بامبو – 62 هدف

محمد شريف – 61 هدف

مروان محسن – 61 هدف

مصطفى فتحي – 58 هدف

قائمة هدافي الدوري التاريخيين:

1- حسن الشاذلي.. 173 هدفًا.

2- حسام حسن.. 168 هدفًا.

3- عبد الله السعيد.. 136 هدفًا.

4- السيد الضظوي.. 127 هدفًا.

5- مصطفى رياض.. 122 هدفًا.

6- محمود الخطيب.. 109 أهداف.

7- أحمد الكأس.. 107 أهداف.

8- محمد أبو تريكة.. 106 أهداف.

9- جمال عبد الحميد.. 101 هدف.

10- حمدي عبد الفتاح.. 92 هدفا.