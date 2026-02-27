مباريات الأمس
أبو ريدة يهنئ إنفانتينو بمرور 10 أعوام على رئاسة فيفا

كتب : نهي خورشيد

05:00 ص 27/02/2026
بعث المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمناسبة مرور عشرة أعوام على توليه رئاسة الاتحاد الدولي.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
تحية طيبة وبعد،،

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهنئة والتقدير بمناسبة مرور عشرة أعوام على توليكم رئاسة FIFA، وهي سنوات شهدت تحولات تاريخية وإنجازات بارزة على مستوى كرة القدم العالمية.

لقد تميزت فترة رئاستكم بتوسيع نطاق المشاركة العالمية من خلال تطوير بطولات فيفا وزيادة عدد المنتخبات في كأس العالم، وتعزيز حضور كرة القدم النسائية وإطلاق برامج دعم فني ومالي غير مسبوقة للاتحادات الوطنية عبر مختلف القارات بما أسهم في تقليص الفجوة وتعزيز العدالة التنافسية.

كما شهدت هذه الفترة تقدماً ملحوظاً في مجالات الحوكمة والشفافية والامتثال، وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، وتوسيع برامج تطوير الحكام والمدربين والبنية التحتية، فضلاً عن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة اللعبة وتعزيز نزاهتها.

وإيماناً بالدور المجتمعي لكرة القدم فقد حرص فيفا في عهدكم على توظيف اللعبة كجسر للتواصل بين الشعوب وتعزيز قيم التسامح والتنوع ونبذ التمييز، والمساهمة في نشر ثقافة السلام والوحدة في مختلف أنحاء العالم.

لقد أصبحت كرة القدم بفضل هذه الرؤية منصة عالمية للحوار والتقارب، ورسالة أمل في أوقات التحديات.

إننا في مصر نعتز بعلاقات التعاون المثمرة مع فيفا، ونثمن دعمكم المتواصل للاتحادات الوطنية ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تطوير كرة القدم وتعزيز رسالتها الإنسانية النبيلة.

وختاماً نتمنى لسيادتكم دوام الصحة والتوفيق ولمسيرة فيفا المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

إنفانتينو أبوريدة الاتحاد المصري لكرة القدم فيفا

