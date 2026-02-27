مباريات الأمس
"ساب الملعب فجأة".. قرار من الزمالك ضد شيكو بانزا بعد واقعة مباراة زد

كتب : محمد خيري

07:00 ص 27/02/2026
وجّه نادي الزمالك تحذيرًا رسميًا إلى لاعبه شيكو بانزا، عقب الواقعة التي شهدتها مباراة الفريق أمام زد إف سي في الدوري الممتاز، وذلك بعد خروجه من أرض الملعب دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

بحسب مصدر مطلع، غادر اللاعب أرضية الملعب بشكل مفاجئ، متجهًا إلى غرفة الملابس لقضاء حاجته، دون إخطار الجهاز الفني، وهو ما أثار حالة من الغضب داخل صفوف الفريق، خاصة أن الواقعة حدثت في توقيت حساس عقب تسجيل الزمالك الهدف الثاني.

وأشار المصدر إلى أن بعض اللاعبين أبدوا استياءهم من تصرف بانزا، وكان من أبرزهم، محمود بنتايك، الذي وجّه لومًا مباشرًا لزميله بسبب الموقف.

وعاد شيكو بانزا إلى أرض الملعب لاحقًا بعد استئذان حكم اللقاء، فيما شددت إدارة الزمالك على ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلًا دون الرجوع إلى الجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة بيراميدز في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الأحد المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا الزمالك أخبار الزمالك مباراة الزمالك

