مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:00

ألافيس

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

بيان رسمي من الأهلي بعد الإفراج عن عدد من جماهيره

كتب : نهي خورشيد

05:46 م 27/02/2026 تعديل في 05:47 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي (14) (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير النادي الأهلي (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي (15) (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة شبيبة القبائل (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير النادي الأهلي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية والجهات المعنية عقب صدور قرار بالإفراج عن عدد من جماهير النادي الذين كانوا قيد الحبس، حرصاً على مستقبلهم.

وأكد المجلس في بيان رسمي تقديره لهذه المبادرة الإيجابية من القيادات الأمنية، معرباً عن ثقته في أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعادة النظر في أوضاع باقي المحبوسين في إطار سيادة القانون واحترام الإجراءات القانونية المعمول بها.

كما جدد مجلس الإدارة تكليفه للمستشارين القانونيين بالنادي بمواصلة تقديم الدعم القانوني الكامل لبقية الجماهير وفقاً للأطر الشرعية والدستورية، مع التأكيد على احترام مؤسسات الدولة والتنسيق المستمر مع محاميهم لضمان متابعة الموقف بشكل قانوني منظم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

على صعيد المنافسات المحلية، يستعد الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير الأهلي الأهلي بيان الأهلي وزارة الداخلية محمود الخطيب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
صور حديثة ترصد آخر تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة
أخبار مصر

صور حديثة ترصد آخر تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة
يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي
دراما و تليفزيون

دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي
"نجمة منفصلة".. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة
دراما و تليفزيون

"نجمة منفصلة".. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان