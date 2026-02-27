بيان رسمي من الأهلي بعد الإفراج عن عدد من جماهيره

"ساب الملعب فجأة".. قرار من الزمالك ضد شيكو بانزا بعد واقعة مباراة زد

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية والجهات المعنية عقب صدور قرار بالإفراج عن عدد من جماهير النادي الذين كانوا قيد الحبس، حرصاً على مستقبلهم.

وأكد المجلس في بيان رسمي تقديره لهذه المبادرة الإيجابية من القيادات الأمنية، معرباً عن ثقته في أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعادة النظر في أوضاع باقي المحبوسين في إطار سيادة القانون واحترام الإجراءات القانونية المعمول بها.

كما جدد مجلس الإدارة تكليفه للمستشارين القانونيين بالنادي بمواصلة تقديم الدعم القانوني الكامل لبقية الجماهير وفقاً للأطر الشرعية والدستورية، مع التأكيد على احترام مؤسسات الدولة والتنسيق المستمر مع محاميهم لضمان متابعة الموقف بشكل قانوني منظم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

على صعيد المنافسات المحلية، يستعد الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.