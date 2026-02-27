إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

05:30 م 27/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 27-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4673 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6008 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7010 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8011 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80110 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249142 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.76% إلى نحو 5224 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

