أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الرسمية الخاصة بمباريات الجولة التاسعة عشر من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" لموسم 2025-2026، وذلك وفقاً للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية عقوبات الجولة الـ19 من الدوري المصري:

1- إيقاف محمد السيد خليل أبو العنين لاعب كهربا الإسماعيلية مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث، إلى جانب تغريم النادي 50 ألف جنيه بعد حصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في اللقاء أمام طلائع الجيش.

2- إيقاف مروان محسن فهمي ثروت لاعب الجونة مباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه لتراكم الإنذارات، على خلفية أحداث مباراة المقاولون العرب.

3- إيقاف صامويل أمادي لاعب سموحة مباراة واحدة مع غرامة 5 آلاف جنيه بسبب الإنذار الثالث، أمام النادي الأهلي

4- إيقاف ثلاثي حرس الحدود: محمود أحمد محمد أحمد الزنفلي، وإبراهيم عبد الحكيم محمد سيد عامر، ومحمود علي سيد العربي عبد السميع، مباراة لكل لاعب وغرامة 5 آلاف جنيه نتيجة الإنذار الثالث في مواجهة إنبي.

5- إيقاف محمود محمد حسان (عامل مهمات سيراميكا كليوباترا) مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه بعد الطرد، مع لفت نظر وغرامة إضافية 5 آلاف جنيه لدخوله أرض الملعب اعتراضاً، كما عوقب النادي بلفت نظر وغرامة 100 ألف جنيه بسبب الانسحاب المؤقت قبل استكمال اللقاء أمام الإسماعيلي.

6- إيقاف عبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم لاعب غزل المحلة مباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث، وإيقاف المدير الفني لزعيم الفلاحين علاء عبد العال مباراة واحدة مع غرامة 5 آلاف جنيه للسبب ذاته، خلال مواجهة بيراميدز.

7- تغريم فاركو 10 آلاف جنيه لتأخر نزول الفريق قبل انطلاق الشوط الثاني في مواجهة البنك الأهلي.

8- إيقاف سيكو سونكو لاعب بتروجت مباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث، بجانب إيقاف عبد الرحمن مجدي صبحي محمد لاعب الاتحاد السكندري مباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه، وإيقاف سيفيور إيزاك مباراة واحدة مع غرامة 2500 جنيه بعد حصوله على إنذارين في المباراة نفسها.

كما تقرر إيقاف إسلام عادل إبراهيم محمود، مدير الكرة بالاتحاد، مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه للطرد بسبب الاعتراض، ومنع عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي، من مرافقة الفريق ثلاث مباريات مع غرامة 20 ألف جنيه لتجاوزه اللفظي بحق طاقم التحكيم