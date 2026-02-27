سبب إيقاف حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كلوباترا

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة اعتراف محمد عباس مايو، حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كلوباترا، بخطئه.

ماذا حدث؟

شهدت مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت في الجولة الـ19 من الدوري المصري وانتهت بالتعادل 1-1، حالة جدلية، بإلغاء مايو هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وقال مصدر بلجنة الحكام لمصراوي: "محمد عباس مايو لم يكتب في تقريره أنه تعمد أي حطأ في مباراة سيراميكا والإسماعيلي".

واختتم: "الحكم تم إيقافه لأن حكم تقنية الفيديو "فار" والمساعد قالا له إن الكرة الجول صحيح، لكنه تمسك بقراره".

اقرأ أيضًا:

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟



ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026



