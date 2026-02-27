مباريات الأمس
سبب إيقاف حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كلوباترا

كتب-مراسل مصراوي:

02:14 م 27/02/2026

سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة اعتراف محمد عباس مايو، حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كلوباترا، بخطئه.

ماذا حدث؟

شهدت مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت في الجولة الـ19 من الدوري المصري وانتهت بالتعادل 1-1، حالة جدلية، بإلغاء مايو هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وقال مصدر بلجنة الحكام لمصراوي: "محمد عباس مايو لم يكتب في تقريره أنه تعمد أي حطأ في مباراة سيراميكا والإسماعيلي".

واختتم: "الحكم تم إيقافه لأن حكم تقنية الفيديو "فار" والمساعد قالا له إن الكرة الجول صحيح، لكنه تمسك بقراره".

محمد عباس مايو سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي إيقاف مايو

