لا زال الجدل قائما على فيديو "مهندس كرداسة" الذي ظهر فيه ملاكي ماركة "جيب" بعلم الكيان الصهيوني تدهس المواطنين بشكل جنوني في كرداسة. ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي. فتحت باب الانتقادات حول المسؤولية الجنائية التي تقع على السائق كونه يعاني من اضطراب نفسي.

علم "الكيان الصهيوني ـ إسرائيل"على سيارة المهندس الزراعي، كان كافيًا أن يفجر بركان غضب أهالي كرداسة الذين لاحقوه بالضرب المبرح "علقة موت"، كاد أن يفقد حياته، حين دهس 6 أشخاص تصادفوا في طريقه حال هروبه عقب مشادة كلامية مع مالك محل تجارى على ركنة في الطريق. اضغط هنا

كيف حصل السائق على علم الكيان؟

وتسأل الكثير عن كيف حصل السائق على علم الكيان، أكدت تحريات البحث الجنائي، أن المهندس تردد على أحد محلات كماليات السيارات وطلب من كريمة مالك المحل طباعة الملصق، فقامت المذكورة بطباعة نسختين وتسليمها له خوفا منه كونه معروف بعدم إتزانه النفسى بين أهالي منطقته

شهادات نفسية..تفتح باب الانتقادات

أسرة المهندس المتهور بعدما جرى القبض عليه، قدمت شهادات طبية تؤكد أنه يعانى من مرض نفسى منذ عدة سنوات ويتم علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين، فهل الشهادات تعفي المهندس من المسؤولية القانونية؟

قانوني : الملصق عقوبته الحبس والغرامة

المستشار حسن يوسف المحامي أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ما ارتكبه المهندس يُعد فعلاً مُجرم بطبيعته حسب الأصل لما اقترفه من مخالفات مرورية، متمثلة في مخالفتين أولهما الملصق الذى حملة زجاج السيارة كـ(ملصقات وشعارات بأنواعها)، ويعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانوني: المرض النفسي لا يعتبر آفة ولا يعفيه عن المسؤولية

ثانيهما، مخالفة القيادة بسرعة ورعونة اقترنت بجرائم الشروع فى القتل والإصابة العمد الذى يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الشروع فى قتل المارة والتى تصل فيها إلى السجن لمدة خمسة عشر سنة. موضحًا أن المرض النفسي لا يعتبر آفة عقلية ولا يعفيه عن المسؤولية الجنائية، ويقع عليه مسؤولية ولي أعمال التابع للمتبوع.

ما هي عقوبة تركيب ملصق الكيان

وعن حمل المهندس علم الكيان الصهيوني، واستفزاز الغير، أكد المحامي حسن يوسف أن هذا الأمر لا يعاقب عليه القانون، موضحًا أن في عين الاعتبار أن الشخص الذى قذفه بالحجارة إعتراضا على رفع شعار مستفز يعاقب على فعله بالإتلاف العمدى.