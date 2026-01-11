مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

تحت قيادة فنية جديدة.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد بكأس العاصمة

كتب : محمد خيري

11:58 ص 11/01/2026
حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق زد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد السلام.

بداية رسمية للجهاز الفني الجديد للزمالك

تمثل مواجهة اليوم الظهور الأول للجهاز الفني الجديد للزمالك، بقيادة معتمد جمال مديرًا فنيًا، وبمشاركة إبراهيم صلاح في منصب المدرب المساعد، وذلك بعد تولي الثنائي المهمة الفنية خلال الأيام القليلة الماضية.

عودة القوام الأساسي للزمالك

ويشهد اللقاء عودة عدد من العناصر الأساسية لقائمة الزمالك، بعد غيابهم عن المواجهة الماضية أمام الاتحاد السكندري، والتي شارك فيها الفريق بمجموعة من لاعبي الشباب، وانتهت بخسارة الأبيض بثلاثية نظيفة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر – محمود الونش – السيد أسامة – إيشو

خط الوسط: آدم كايد – سيف جعفر – ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – أحمد شريف

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك تشكيل الزمالك

