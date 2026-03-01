صعدت قوات خاصة بلجيكية، اليوم الأحد، على متن ناقلة نفط تابعة لـ "أسطول الظل" الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا، وقامت باحتجازها في بحر الشمال.

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في منشور عبر منصة إكس، إنه تم تنفيذ العملية في إطار قوة مهام دولية، بمشاركة مجموعة الدول السبع ودول الشمال الأوروبي ودول البلطيق إلى جانب بلجيكا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بريفو "طالما استمرت روسيا في عدوانها على أوكرانيا، سنواصل العمل"، وتابع: "العقوبات لا تجدي نفعا إلا إذا تم تنفيذها، واليوم قمنا بتنفيذها".

وقال وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، إنه تم مرافقة السفينة، التي لم يكشف عن اسمها، إلى ميناء زيبروج، حيث سيتم احتجازها.