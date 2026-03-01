إعلان

قوات بلجيكية تحتجز ناقلة نفط روسية تابعة لـ "أسطول الظل"

كتب : مصراوي

03:07 م 01/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صعدت قوات خاصة بلجيكية، اليوم الأحد، على متن ناقلة نفط تابعة لـ "أسطول الظل" الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا، وقامت باحتجازها في بحر الشمال.

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في منشور عبر منصة إكس، إنه تم تنفيذ العملية في إطار قوة مهام دولية، بمشاركة مجموعة الدول السبع ودول الشمال الأوروبي ودول البلطيق إلى جانب بلجيكا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بريفو "طالما استمرت روسيا في عدوانها على أوكرانيا، سنواصل العمل"، وتابع: "العقوبات لا تجدي نفعا إلا إذا تم تنفيذها، واليوم قمنا بتنفيذها".

وقال وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، إنه تم مرافقة السفينة، التي لم يكشف عن اسمها، إلى ميناء زيبروج، حيث سيتم احتجازها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات بلجيكية روسيا أسطول الظل بحر الشمال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
أخبار مصر

رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل
اقتصاد

في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل

بعد مقتل خامنئي.. من يقود إيران الآن؟
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. من يقود إيران الآن؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران