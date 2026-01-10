مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جراديشار في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو بكأس عاصمة مصر

كتب : هند عواد

03:24 م 10/01/2026
أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيلته لمواجهة فاركو، في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان - ياسين مرعي - محمد شكري

خط الوسط: أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمد رأفت

خط الهجوم: جراديشار

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، أشرف داري، محمد سيحا، مصطفى العش، محمد زعلوك، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، مهند الشامي، إبراهيم عادل وعمر معوض.

الأهلي تشكيل الأهلي الأهلي وفاركو

