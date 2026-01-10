جراديشار في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو بكأس عاصمة مصر

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيلته لمواجهة فاركو، في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان - ياسين مرعي - محمد شكري

خط الوسط: أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمد رأفت

خط الهجوم: جراديشار

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، أشرف داري، محمد سيحا، مصطفى العش، محمد زعلوك، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، مهند الشامي، إبراهيم عادل وعمر معوض.

