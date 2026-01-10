مباريات الأمس
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو بكأس عاصمة مصر

كتب-مراسل مصراوي:

10:45 ص 10/01/2026
يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يواجه فاركو مساء اليوم السبت.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام مباراة الأهلي وفاركو، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

تنقل مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر، على قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة On sports 1.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

يدفع ييس توروب، المدير الفني للأهلي بحمزة علاء في حراسة المرمى، بدلا من محمد سيحا، إضافة إلى الثنائي الشاب محمد رأفت وإبراهيم الأسيوطي.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - محمد شكري - إبراهيم الأسيوطي

خط الوسط: محمد رأفت - إبراهيم عادل - أحمد رضا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - جراديشار

اقرأ أيضًا:
قبل مباراة منتخب مصر.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025

"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي وفاركو موعد مباراة الأهلي وفاركو تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

