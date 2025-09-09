مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

0 0
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

0 3
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

1 2
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

1 1
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

2 0
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس وديًا

09:31 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
    منتخب مصر الثاني (1)
background

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره التونسي في اللقاء الودي المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب 2025.

وتقام بطولة كأس العرب في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، ويشارك فيها منتخب مصر الثاني بمجموعة من اللاعبين المحليين، إلى جانب الثنائي المحترف محمد النني (الإمارات) وأكرم توفيق (قطر).

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

وسبق لمنتخب مصر أن واجه نظيره التونسي قبل ثلاثة أيام، حيث تمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله محمد مجدي "أفشة".

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني لمباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

في الدفاع: أحمد هاني، مصطفى العش، محمود حمدي الونش، يحيى زكريا.

في الوسط: عمرو السولية، غنام محمد، أكرم توفيق، مصطفى سعد.

في الهجوم: ناصر منسي وحسين الشحات.

تشكيل منتخب مصر الثاني
