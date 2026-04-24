أصيب خلال لقاء الزمالك.. لاعب بيراميدز يجري عملية جراحية

أعلن نادي بيراميدز، إجراء أحمد عاطف لاعب الفريق الأول لكرة القدم لعملية جراحية اليوم بإحدى المستشفيات، بعد إصابته في مباراة الزمالك.

إصابة أحمد عاطف قطة

أصيب أحمد عاطف قطة بكسر في الأنف، خلال إحدى الكرات المشتركة مع زميله في الفريق فيستون ماييلي، وذلك في مباراة الزمالك وبيراميدز.

وفاز الزمالك على بيراميدز، بهدف نظيف سجله خوان بيزيرا، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

أحمد عاطف قطة يتعرض للإصابة

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، إجراء أحمد عاطف قطة لعملية جراحية اليوم بإحدى المستشفيات.

وأشار إلى أن العملية الجراحية شملت إصلاح وتثبيت كسر في الأنف تعرض له اللاعب إثر الاصطدام القوي، وسيبقى في المستشفى تحت الملاحظة لحين خروجه.

واختتم طبيب بيراميدز: "قطة سيبدأ بعد أسبوع من الآن النزول تدريجيا إلى الملعب دون التحامات قوية، حيث سيرتدي واقي للوجه لحمايته، ويعود تدريجيا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات حينما يكون جاهزا تماما".

اقرأ أيضًا:

سيناريو الدور الأول.. هل يغيب خوان بيزيرا عن مباراة القمة؟

سكتة قلبية أثناء اللعب.. وفاة لاعب الترجي التونسي السابق



