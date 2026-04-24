الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

البنك الأهلي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

غائب منذ 3 سنوات.. الزمالك يقترب من استعادة مكانه القاري

كتب : هند عواد

02:11 م 24/04/2026

الزمالك وبيراميدز

يمكن أن يحق الزمالك إنجازا تاريخيا غائبا منذ 3 سنوات، في المباراتين المقبلتين بالدوري المصري الممتاز، أمام إنبي والأهلي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة، مع تبقي 4 مباريات له ضد إنبي والأهلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا.

ومن جانب منافسيه، يتبقى لبيراميدز المباريات التالية، الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، زد وسموحة، فيما يتبقلا للأهلي مباريات، بيراميدز، الزمالك، إنبي والمصري البورسعيدي.

الزمالك يقترب من العودة لدوري أبطال أفريقيا

يقترب الزمالك من العودة لدوري أبطال أفريقيا، بعد غياب 3 سنوات، عندما ظهر للمرة الأخيرة في نسخة 2022-2023، النسخة التي ودعها من دور المجموعات.

وكانت آخر مباراة للزمالك في دوري أبطال أفريقيا، يوم 31 مارس 2023، بالتحديد في مباراة المريخ السوداني التي انتهت بفوز الأبيض 4-3، لكنه ودع البطولة بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

ويكفي للزمالك الفوز في مباراتين من المباريات الأربع المقبلة لحسم التأهل إلى دوري الأبطال، إذ يصل الأبيض إلى النقطة 55 في هذه الحالة، وإذا تعادل الأهلي وبيراميدز في المباراة المقبلة، أحدهما لن يتخطى النقطة 53 حتى إذا فاز في جميع المباريات المتبقية.

ذكاء اصطناعي في واتساب.. انتقادات واسعة لميزة تلخيص الرسائل
لماذا نشعر بالجوع أحيانًا دون حاجة حقيقية للطعام؟ 3 أسباب خفية تتحكم في
انخفضت 70 جنيها.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
بحضور الأصدقاء.. روجينا تنشر صورًا وفيديوهات من عيد ميلاد ابنتها مريم
وسط تقارير عن نقص الإمدادات.. 12 ألف بيضة استهلاك حاملات الطائرات الأمريكية
