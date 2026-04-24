الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

"نعتمد على لاعب مخلص".. عمرو أديب يتحدث عن فوز الزمالك على بيراميدز

كتب : هند عواد

11:19 ص 24/04/2026

عمرو أديب

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن فوز الزمالك على بيراميدز، في الدوري المصري الممتاز، وانفراده بصدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

الزمالك يفوز على بيراميدز

فاز الزمالك على بيراميدز، بهدف نظيف سجله البرازيلي خوان بيزيرا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز والأهلي، اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث.

عمرو أديب يعلق على فوز الزمالك

كتب عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "مقدار السعادة التي يحققها انتصار الزمالك لا تعادلها أي فرحة على مدى اليوم، نحن نفوز حقا وصدقا نحن لا نعرف الحظ، نحن نعرف العرق والمجهود والموهبة العبقرية".

واختتم أديب: "زمالك زمالك زمالك نعتمد فقط على لاعب مخلص ليس وراءه ملايين الدولارات ونعتمد أيضا على معتمد".

لحظة وصول جثمان الدكتور ضياء العوضي من الإمارات استعداداً لصلاة الجنازة
لماذا نشعر بالجوع أحيانًا دون حاجة حقيقية للطعام؟ 3 أسباب خفية تتحكم في
بعد ساعات من الأول.. زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة
صراخ أسرته.. الأهل والأصدقاء يودعون "ضياء العوضي" بالدموع - (صور)
