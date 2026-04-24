"نعتمد على لاعب مخلص".. عمرو أديب يتحدث عن فوز الزمالك على بيراميدز

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن فوز الزمالك على بيراميدز، في الدوري المصري الممتاز، وانفراده بصدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

الزمالك يفوز على بيراميدز

فاز الزمالك على بيراميدز، بهدف نظيف سجله البرازيلي خوان بيزيرا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز والأهلي، اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث.

عمرو أديب يعلق على فوز الزمالك

كتب عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "مقدار السعادة التي يحققها انتصار الزمالك لا تعادلها أي فرحة على مدى اليوم، نحن نفوز حقا وصدقا نحن لا نعرف الحظ، نحن نعرف العرق والمجهود والموهبة العبقرية".

واختتم أديب: "زمالك زمالك زمالك نعتمد فقط على لاعب مخلص ليس وراءه ملايين الدولارات ونعتمد أيضا على معتمد".

هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟

يضم لاعب مصري.. أول فريق يهبط من الدوري السعودي للمحترفين



