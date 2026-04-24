الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

سيناريو الدور الأول.. هل يغيب خوان بيزيرا عن مباراة القمة؟

كتب : هند عواد

02:43 م 24/04/2026

شيكو بانزا وخوان بيزيرا

بات البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهددا بالغياب عن الأهلي، في قمة الدوري المصري.

وتلقى بيزيرا بطاقة صفراء في الدقيقة 85 من مباراة الزمالك وبيراميدز، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، ليصبح في رصيده بطاقتين.

خوان بيزيرا مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي

في حالة حصوله على بطاقة صفراء في المباراة المقبلة، أمام إنبي المقرر لها مساء الإثنين المقبل، سيغيب عن مباراة القمة أمام الأهلي، بسب تراكم البطاقات.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

بيزيرا والأهلي.. سيناريو الدور الأول

كان خوان بيزيرا مهددا بالغياب عن مباراة القمة في الدور الأول من الموسم الحالي بالدوري المصري، إلا أن اللاعب تلقى بطاقة صفراء في مباراة الإسماعيلي التي انتهت بفوز الزمالك 2-0.

وغاب بيزيرا عن مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بسبب تراكم البطاقات، والتي كانت تسبق لقاء القمة، لكن الأبيض بقيادة مدربه السابق يانيك فيريرا تعادل 1-1، ليدخل القمة متعثرا، لكنه استعاد لاعبه البرازيلي وخسر اللقاء 2-1.

اقرأ أيضًا:

بالعمة والجبة.. أزهري يلفت الأنظار في مدرجات الزمالك

غائب منذ 3 سنوات.. الزمالك يقترب من استعادة مكانه القاري

لماذا نشعر بالجوع أحيانًا دون حاجة حقيقية للطعام؟ 3 أسباب خفية تتحكم في
ذكاء اصطناعي في واتساب.. انتقادات واسعة لميزة تلخيص الرسائل
من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
وزير الحرب الأمريكي لـ"أوروبا وآسيا": انتهى زمن الحماية المجانية
حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟