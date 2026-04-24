بات البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهددا بالغياب عن الأهلي، في قمة الدوري المصري.

وتلقى بيزيرا بطاقة صفراء في الدقيقة 85 من مباراة الزمالك وبيراميدز، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، ليصبح في رصيده بطاقتين.

خوان بيزيرا مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي

في حالة حصوله على بطاقة صفراء في المباراة المقبلة، أمام إنبي المقرر لها مساء الإثنين المقبل، سيغيب عن مباراة القمة أمام الأهلي، بسب تراكم البطاقات.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

بيزيرا والأهلي.. سيناريو الدور الأول

كان خوان بيزيرا مهددا بالغياب عن مباراة القمة في الدور الأول من الموسم الحالي بالدوري المصري، إلا أن اللاعب تلقى بطاقة صفراء في مباراة الإسماعيلي التي انتهت بفوز الزمالك 2-0.

وغاب بيزيرا عن مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بسبب تراكم البطاقات، والتي كانت تسبق لقاء القمة، لكن الأبيض بقيادة مدربه السابق يانيك فيريرا تعادل 1-1، ليدخل القمة متعثرا، لكنه استعاد لاعبه البرازيلي وخسر اللقاء 2-1.

