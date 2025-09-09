"بطاقة تعريفية".. ما لا تعرفه عن منتخب بوركينا فاسو كرويًا خصم مصر

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم أن اسم بوركينا فاسو لا يملك البريق التاريخي لعمالقة القارة السمراء، إلا أن المنتخب البوركينابي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى رقم صعب في الكرة الإفريقية، وبات من أبرز المنافسين على بطاقات التأهل للبطولات الكبرى، وفي مقدمتها مونديال 2026.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، بطاقة تعريفية لمنتخب بوركينا فاسو قبل صدامه مع منتخبنا الوطني كالتالي:

منتخب بوركينا فاسو يدخل مواجهة مصر اليوم وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، ويأمل في تعطيل مسيرة الفراعنة واقتناص فرصة التأهل لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم.

ورغم قلة المواجهات المباشرة بين المنتخبين، إلا أن أبرزها كان في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017، عندما تفوق المنتخب المصري بركلات الترجيح بعد أداء شرس من الفريق البوركيني.

بوركينا فاسو لم يحقق أي فوز في تاريخه على الفراعة، حيث تواجها في 8 لقاءات سابقة، حضر التعادل في 3 وفاز المنتخب المصري في 5 مواجهات.

المنتخب الحالي يضم عدداً من العناصر التي تلعب في أندية أوروبية، أبرزهم بيرتراند تراوري (قائد الفريق ولاعب أستون فيلا السابق)، وعيسى كابوري (نيس الفرنسي)، بجانب بلاتي توريه لاعب بيراميدز، دانجو واتارا جناح برينتفورد.

المدرب الحالي هو براما تراوري، مدرب محلي تولّى المهمة رسميًا في مارس 2024، ويقود الفريق في تصفيات كأس العالم 2026 حاليًا.

أما على مستوى التصنيف الدولي، تحتل بوركينا فاسو حالياً المركز 63 عالميًا والـ12 إفريقيًا في تصنيف "فيفا"، متقدمة على منتخبات بحجم جنوب إفريقيا والجابون.

