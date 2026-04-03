ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بمنطقة غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

ويحضر الصلاة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وقيادات الأوقاف، ويتلو القرآن القارئ الشيخ محمود الخشت.

خطبة الجمعة بمساجد وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 3 أبريل 2026 بعنوان "قل إصلاح لهم خير"، على أن يكون موضوع خطبة الجمعة الثانية "ترشيد استهلاك الكهرباء".

