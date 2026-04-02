كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حقيقة ما تردد بشأن وقف عدد من البطاقات التموينية عن صرف الخبز المدعم والسلع، بالتزامن مع بداية شهر أبريل وبدء صرف المقررات التموينية.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات خاصة، أن ظهور رسالة على ماكينات الصرف تفيد بأن البطاقة "غير مستحقة" لا يعني إيقافها بشكل نهائي، وإنما يرجع إلى تحديثات دورية على قواعد البيانات.

تنقية البطاقات

وأوضح المصدر أن هذه التحديثات تستهدف تنقية البطاقات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن أبرز أسباب ظهور الرسالة تشمل: وجود مشكلات تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، أو التأخر في سداد الضرائب، أو عدم تحديث بيانات المعاشات، أو امتلاك سيارات حديثة، إلى جانب عدم تسجيل خط المحمول باسم صاحب البطاقة، أو وجود مخالفات مثل البناء دون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وناشد المصدر المواطنين بسرعة مراجعة بياناتهم والتوجه إلى الجهات المختصة لتحديثها، مع تقديم المستندات اللازمة أو ما يفيد التصالح في حال وجود مخالفات، وذلك لضمان إعادة تفعيل البطاقة واستمرار صرف الدعم.

صرف مقررات أبريل

وفي سياق متصل، بدأت وزارة التموين صرف مقررات شهر أبريل اعتبارًا من أمس الأربعاء، من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مع انتظام عمليات ضخ السلع التموينية.

كما تستمر الوزارة في صرف المنحة الاستثنائية بقيمة 400 جنيه للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير نحو 33 صنفًا من السلع عبر منافذ "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية دون انقطاع.