كتب- محمد عبدالهادي:

تتصدر قضية الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك السابق، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، وذلك بعد التشكيك في الأسباب الحقيقية وراء وفاته.

وكانت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، قد فاجأت متابعيها بإعلانها السفر خارج البلاد دون الإفصاح عن الأسباب، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

قضية إبراهيم شيكا ناشيء الزمالك

وأوضح المستشار جلال صوابي محامي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا في الأحداث والقضايا المرفوعة بسبب الاتهامات الموجهة لهبه التركي.

وقال صوابي:" هبة التركي قررت السفر خارج البلاد بالرغم من البلاغات التي قدمها بعض الأشخاص ضدها فيما يتعلق بأسباب وفاة شيكا للابتعاد عن الضغوط".

وواصل محامي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا:" هبة انتابتها حالة من فقدان الأمل واليأس بعد الهجوم المتكرر والمتواصل منذ فترة طويلة، وترى أن هناك حملة ضدها للتشهير بها على منصات التواصل".

وفيما يتعلق بإعلان سفرها خارج البلاد أكد :" قرار السفر كان مفاجئ لإن هناك العديد من القضايا والبلاغات التي لم تنتهي بعد ولكن سنري في الفترة القادمة موقفها النهائي".

واختتم :" القضية ما زالت لدي الجهات المختصة ولم يبت في أمرها، وسفرها خارج البلاد يدل على عدم إدانتها حتي هذه اللحظة".

