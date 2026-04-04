إعلان

إيران تهدد بإغلاق حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب

كتب : محمد أبو بكر

11:36 ص 04/04/2026

مضيق باب المندب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هدد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، بعرقلة حركة السفن التجارية عبر مضيق باب المندب، النقطة الحيوية في البحر الأحمر.

وكتب "قاليباف"، في منشور على موقع "إكس": "ما نسبة الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال والقمح والأرز والأسمدة التي تمر عبر مضيق باب المندب؟"، بحسب إن بي سي نيوز.

وأضاف: "ما الدول والشركات التي تسجل أعلى حجم عبور من خلال هذا المضيق؟".

يذكر أن السفن العابرة لهذه المنطقة تعرضت لهجمات متكررة من جماعة الحوثيين اليمنية، المرتبطة بالنظام الإيراني، خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه التهديدات بينما أغلقت إيران بالفعل إلى حد كبير حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي أثر على الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران حرب إيران مضيق باب المندب مضيق هرمز

أحدث الموضوعات

زووم

حوادث وقضايا

أخبار العقارات

أخبار المحافظات

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

