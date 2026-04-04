إيران تهدد بإغلاق حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب

هدد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، بعرقلة حركة السفن التجارية عبر مضيق باب المندب، النقطة الحيوية في البحر الأحمر.

وكتب "قاليباف"، في منشور على موقع "إكس": "ما نسبة الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال والقمح والأرز والأسمدة التي تمر عبر مضيق باب المندب؟"، بحسب إن بي سي نيوز.

وأضاف: "ما الدول والشركات التي تسجل أعلى حجم عبور من خلال هذا المضيق؟".

يذكر أن السفن العابرة لهذه المنطقة تعرضت لهجمات متكررة من جماعة الحوثيين اليمنية، المرتبطة بالنظام الإيراني، خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه التهديدات بينما أغلقت إيران بالفعل إلى حد كبير حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي أثر على الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ.