نجم الأهلي السابق يكشف مؤشر الخطر في المنتخب قبل مواجهة بوركينا فاسو

كتب- محمد خيري:

أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق، أن المنتخب قدم مباراة قوية أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال "همام" في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة "أون": "الشغل الشاغل لحسام حسن حاليا هو الوصول لكأس العالم ودوافع اللاعبين أمام إثيوبيا كانت كبيرة وبعد الهدفين اللاعيبة تراجعت".

وأضاف: "مشكلة اللاعبين المصريين هي التراخي حال اكتساب الثقة والمنتخب وصل لما أراد في الشوط الأول ولكن إهدار الفرص السهلة مؤشر خطر قبل مواجهة بوركينا فاسو".

وواصل: "مواجهة بوركينا فاسو حاسمة وأثق في قدرة لاعبي المنتخب وحسام حسن على حسم التأهل لكأس العالم".

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، بالعاصمة وجادوجو، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ووضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة الليلة أمام بوركينا فاسو، حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.