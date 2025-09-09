كتب - محمد الميموني:

أثار الكشف عن زواج ثنائي منتخب مصر أكرم توفيق المحترف بصفوف الشمال القطري ومحمد النني المحترف بصفوف الجزيرة الإماراتي جدلاً كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واحتفل أكر توفيق بزواجه الثاني بهدير أبو نار بشكل سري في شهر سبتمبر الماضي عام 2024.

ونشر أكرم توفيق عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور برفقة زوجته الثانيه هدير أبو نار في أجواء شهر العسل بأحد القرى السياحية بتايلاند.

وعلى الجانب الآخر كشفت البلوجر المغربية "حنان" زواجها من محمد النني بعدة صور لهما.

وسبق وأعلن أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر السابق ونادي أستون فيلا الإنجليزي عن زواجه من الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، في حفل خاص أقيم في لندن يوم 28 أبريل 2025 بعدما سبق وتزوّج من سيدة الأعمال ومصممة الأزياء المصرية هبة العوضي في عام 2013 خلال فترة احترافه بنادي هال سيتي الإنجليزي.

زواج اللاعبون المصريون

ونعرض لكم خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن زوجات اللاعبين الجدد كالتالي:

1 - زوجه أكرم توفيق "هدير أبو نار "

⁃ تخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية.

⁃ صانعة محتوي على منصات التواصل الإجتماعي وشخصية مشهورة تلقب "بنفرتيتي" .

⁃ ظهرت في احدى مسلسلات رمضان من ضمنهم الكبير اوي و ديما عامر.

⁃ ولدت بطنطا

2 زوجة محمد النني"حنان"

⁃ صانعة محتوى على السوشيال ميديا وشخصية مشهور تلقب " لمست مراكش"

⁃ مصممة أزياء وموضة عالميه شهيرة .

⁃ مغربية الجنسية

3- زوجه أحمد المحمدي "أحلام العجارمة "

⁃ أعلامية بقناة سيتى سفن تي" التي تقدم برامجها باللغة الإنجليزية.

⁃ شاركت في أعمال درامية مثل المسلسل السوري " الطواريد".

⁃ ظهرت اكثر من قنوات فضائية من بينهما " روتانا خليجية والقناة التركية الناطقة باللغة العربية ".

