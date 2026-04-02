الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

أحمد هشام يحقق برونزية بطولة العالم للسلاح.. ورسالة من الوزير

كتب : محمد خيري

12:10 م 02/04/2026 تعديل في 05:36 م

أحمد هشام لاعب السلاح

هنأ وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، واللاعب أحمد هشام، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف تحت 20 عامًا، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة حاليًا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لتكون أولى ميداليات مصر في البطولة.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة السلاح في مصر، مشيدًا بالأداء المتميز للاعبين والجهاز الفني، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة للأبطال في مختلف الألعاب من أجل تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب المصري في البرازيل، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، لتهنئتهم على هذا الإنجاز، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون خلال المنافسات، ومتمنيًا لهم التوفيق في باقي مشوار البطولة.

أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية بالعلامة الكاملة

وحقق أحمد هشام الميدالية البرونزية بعد مشوار قوي في البطولة، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في دور المجموعات، قبل أن يواصل انتصاراته في الأدوار الإقصائية وصولًا إلى نصف النهائي، ليحصد الميدالية عقب خسارته أمام لاعب الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شهدت البطولة تألق عدد من لاعبي المنتخب المصري، من بينهم عمر دويدار ونجوى نوفل، بعد وصولهما إلى الدور ربع النهائي، في أداء يعكس قوة ومستقبل اللعبة في مصر.

فيديو قد يعجبك



طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة