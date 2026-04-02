هنأ وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، واللاعب أحمد هشام، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف تحت 20 عامًا، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة حاليًا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لتكون أولى ميداليات مصر في البطولة.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة السلاح في مصر، مشيدًا بالأداء المتميز للاعبين والجهاز الفني، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة للأبطال في مختلف الألعاب من أجل تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب المصري في البرازيل، برئاسة الكابتن طارق الحسيني، لتهنئتهم على هذا الإنجاز، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون خلال المنافسات، ومتمنيًا لهم التوفيق في باقي مشوار البطولة.

أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية بالعلامة الكاملة

وحقق أحمد هشام الميدالية البرونزية بعد مشوار قوي في البطولة، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في دور المجموعات، قبل أن يواصل انتصاراته في الأدوار الإقصائية وصولًا إلى نصف النهائي، ليحصد الميدالية عقب خسارته أمام لاعب الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شهدت البطولة تألق عدد من لاعبي المنتخب المصري، من بينهم عمر دويدار ونجوى نوفل، بعد وصولهما إلى الدور ربع النهائي، في أداء يعكس قوة ومستقبل اللعبة في مصر.