الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

إعلان

تصفيات شمال إفريقيا.. منتخب الناشئين يفوز على ليبيا ويقترب من التأهل

كتب : محمد خيري

04:14 م 02/04/2026

منتخب الناشئين

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 فوزًا مهمًا على نظيره الليبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما بمدينة بنغازي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات شمال إفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا.

وتقدم منتخب ليبيا أولًا في الشوط الأول، الذي انتهى بتفوق أصحاب الأرض بهدف دون رد، قبل أن ينتفض منتخب مصر في الشوط الثاني، حيث نجح في تعديل النتيجة ثم تسجيل هدف الفوز.

وجاء هدفا منتخب مصر عن طريق أحمد صفوت، ومحمد جمال من ركلة جزاء، ليمنحا "الفراعنة" ثلاث نقاط ثمينة في مشوار التصفيات.

منتخب مصر يقفز للمركز الثاني

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف منتخب المغرب المتصدر بـ9 نقاط، بينما ظل منتخب ليبيا في ذيل الترتيب بدون نقاط.

ويقترب منتخب مصر من حجز بطاقة التأهل، في ظل نظام التصفيات الذي يمنح المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فرصة الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للناشئين، المقرر إقامتها الشهر المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟

إعلان

إعلان

