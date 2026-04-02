شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الكلية الحربية، عودة الحارس مهدي سليمان للمشاركة في المران الجماعي وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.



عودة المهدي سليمان و انتظامه في تدريبات الزمالك



وجاءت عودة مهدي سليمان عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر الأول، إذ تواجد ضمن معسكر الفراعنة الذي تخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.



وانتظم الحارس في تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس فيتور مانويل، إلى جانب الثلاثي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي، في إطار رفع الجاهزية الفنية قبل المواجهة المرتقبة.

تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الزمالك استعداداً لمرحلة الحسم في الدوري



وفي سياق متصل، خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية مكثفة خلال مران اليوم تحت قيادة مدرب الأحمال نونو كوستا ربييرو تضمنت مجموعة متنوعة من التدريبات البدنية، بالإضافة إلى فقرات بالكرة لرفع المعدل البدني والفني للاعبين.



كما ركز المدير الفني معتمد جمال خلال الفقرة الفنية على تطبيق بعض الجوانب الخططية، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين لتنفيذ التعليمات الفنية التي تم التدريب عليها.



قرار خاص من معتمد جمال بشأن عودة الدوليين



ومن ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني منح الثلاثي الدولي أحمد فتوح وحسام عبد المجيد وناصر منسي راحة من مران اليوم، عقب عودتهم من معسكر المنتخب، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية بداية من غدٍ الجمعة.



ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المصري، المقرر لها مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

