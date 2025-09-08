زوجة الراحل إبراهيم شيكا تعلن سفرها خارج البلاد



كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشيء نادي الزمالك السابق، عن سفرها مساء اليوم الإثنين، خارج البلاد دون الإفصاح عن تفاصيل.

ونشرت هبة التركي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة لها من المطار وبجوارها الحقائب الخاصة بالسفر دون الكشف عن وجهتها.

وعلقت زوجة الراحل إبراهيم شيكا علي صورتها في المطار: "الرزق بيد الله وحده ولا يمكن لأي كائن على وجه الأرض أن يمنعك رزقك سيأتيك سيأتيك.. {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}".

يذكر أن هبة التركي تتعرض لاتهامات قوية في الفترة الأخيرة وذلك حول الأسباب الحقيقية لوفاة زوجها، وذلك من خلال عدة أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

