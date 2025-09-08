مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

زوجة الراحل إبراهيم شيكا تعلن سفرها خارج البلاد

11:11 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    إبراهيم شيكا (10)
    إبراهيم شيكا (13)
    إبراهيم شيكا (2)
    إبراهيم شيكا (12)
    إبراهيم شيكا (11)
    إبراهيم شيكا (6)
    إبراهيم شيكا (9)
    إبراهيم شيكا (8)
    إبراهيم شيكا (7)
    إبراهيم شيكا (3)
    إبراهيم شيكا (5)
    إبراهيم شيكا (4)
    إبراهيم شيكا وزوجته
كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشيء نادي الزمالك السابق، عن سفرها مساء اليوم الإثنين، خارج البلاد دون الإفصاح عن تفاصيل.

ونشرت هبة التركي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورة لها من المطار وبجوارها الحقائب الخاصة بالسفر دون الكشف عن وجهتها.

وعلقت زوجة الراحل إبراهيم شيكا علي صورتها في المطار: "الرزق بيد الله وحده ولا يمكن لأي كائن على وجه الأرض أن يمنعك رزقك سيأتيك سيأتيك.. {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}".

يذكر أن هبة التركي تتعرض لاتهامات قوية في الفترة الأخيرة وذلك حول الأسباب الحقيقية لوفاة زوجها، وذلك من خلال عدة أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

