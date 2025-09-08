ضربة قوية لبيراميدز قبل استئناف الدوري

كشف الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق محمود مرعي خلال مباراتهم الماضية أمام نظيرهم موردن سبورت في الدوري.

إصابة محمود مرعي لاعب بيراميدز

وأوضح الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن اللاعب سيخضع لجراحة في الركبة، يغيب على إثرها عن الملاعب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأوضح مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن مرعي خضع مؤخرًا لجراحة تهذيب في غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام موردن سبورت والتي جعلته يغيب عن مباراة الأهلي.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

بيراميدز يستعد بعد التوقف الدولي لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي عند التاسعة من مساء يوم 14 سبتمبر في كأس انتركونتيننتال.

اقرأ أيضًا:

"فيريرا لا يريده".. مصدر يوضح لمصراوي كيف يفكر الزمالك بعد استبعاد محترفه

"بهدف نجم الأهلي".. منتخب تونس يضمن التأهل إلى كأس العالم 2026



