ضربة قوية لبيراميدز قبل استئناف الدوري

08:24 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
    محمود مرعي لاعب بيراميدز
كشف الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق محمود مرعي خلال مباراتهم الماضية أمام نظيرهم موردن سبورت في الدوري.

إصابة محمود مرعي لاعب بيراميدز

وأوضح الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن اللاعب سيخضع لجراحة في الركبة، يغيب على إثرها عن الملاعب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأوضح مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن مرعي خضع مؤخرًا لجراحة تهذيب في غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام موردن سبورت والتي جعلته يغيب عن مباراة الأهلي.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

بيراميدز يستعد بعد التوقف الدولي لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي عند التاسعة من مساء يوم 14 سبتمبر في كأس انتركونتيننتال.

محمود مرعي بيراميدز إصابة محمود مرعي موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند
