إعلان القناة الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك في كأس العالم لكرة اليد

أعلنت قناة الشارقة الإماراتية الرياضية حصولها على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل بمشاركة 9 أندية.

وستشهد البطولة مشاركة فريق إماراتي لأول مرة وهو فريق الشارقة بصفته بطلاً لقارة آسيا



البطولة المقرر إقامة مبارياتها بالعاصمة الإدارية الجديد تشهد مشاركة الأهلي بصفته ممثلاً لقارة أفريقيا بعدما فاز بالسوبر الأفريقي، بينما يشارك الزمالك بوصفه مستضيف البطولة.

اقرأ أيضًا:

"فيلم ثقافي".. محمد صلاح يثير الجدل بصورة مع لاعبي المنتخب

"فيريرا لا يريده".. مصدر يوضح لمصراوي كيف يفكر الزمالك بعد استبعاد محترفه