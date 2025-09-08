مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

0 1
16:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

0 0
22:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

0 0
22:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

0 0
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

0 0
21:45

الدنمارك

مباريات ودية - منتخبات

التشيك

1 1
20:15

السعودية

إعلان القناة الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك في كأس العالم لكرة اليد

07:48 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

كرة يد - الأهلي والزمالك

background

أعلنت قناة الشارقة الإماراتية الرياضية حصولها على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل بمشاركة 9 أندية.

وستشهد البطولة مشاركة فريق إماراتي لأول مرة وهو فريق الشارقة بصفته بطلاً لقارة آسيا

البطولة المقرر إقامة مبارياتها بالعاصمة الإدارية الجديد تشهد مشاركة الأهلي بصفته ممثلاً لقارة أفريقيا بعدما فاز بالسوبر الأفريقي، بينما يشارك الزمالك بوصفه مستضيف البطولة.

كأس العالم للأندية لكرة اليد كرة يد الأهلي كرة يد الزمالك الأهلي الزمالك
