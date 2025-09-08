شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها شكوى الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر، ورد اتحاد الكرة بشكل سريع، وحسم موقف مواجهة منتخب البرازيل وديا.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة

تقدم الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد منتخب مصر، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي، في تصفيات كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

"متوقع ومش مستغربين".. أول رد من اتحاد الكرة على شكوى إثيوبيا

رد مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، على الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، ضد منتخب مصر بعد مواجهة تصفيات كأس العالم 2026، التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الفراعنة 2\0. (طالع التفاصيل)

"المدرسة الأفريقية".. شوبير يكشف رد مفاجئ من حسام حسن حول مواجهة البرازيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، من مواجهة البرازيل وديا، خلال فترة التوقف الدولي المقبل. (طالع التفاصيل)

هل يشارك عبدالقادر؟.. الأهلي يواجه شبابه وديا اليوم تحت قيادة النحاس

يخوض الفريق الأول للنادي الأهلي، مواجهة ودية أمام فريق الشباب بالنادي، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

في نفس توقيت الفريق.. قرار جديد من فيريرا بشأن سيف الجزيري بعد الأزمة

أقترب التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من العودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعد دخوله في أزمة مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

هل يدخل الصدام؟.. غضب في الزمالك بسبب الصفقة جديدة

ينتظر نادي الزمالك اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج، من الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة وقبل لقاء المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

أحمد حسن يعلق على اقتراب منتخب مصر من التأهل لكأس العالم 2026

هنأ أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني المشارك في البطولة العربية بقطر، منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن بعد اقتراب تأهله لكأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)