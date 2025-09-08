مباريات الأمس
إعلان

“في 6 لاعيبة أكبر مني".. تصريح صادم من مدرب وادي دجلة بعد الفوز على الزمالك

12:13 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

محمد الشيخ مدرب وادي دجلة

كتب - نهى خورشيد

أكد محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة أن الفوز على الزمالك كان بمثابة حدث كبير في تاريخ النادي.

وأوضح الشيخ في تصريحات تلفزيونية :"أن التعادل أمام بيراميدز كان صعباً للغاية، لكنه جاء نتيجة الالتزام والانضباط داخل الفريق، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة يقدم دعماً متواصلاً، كما أن وجود مدير رياضي أجنبي يعد تجربة فريدة في مصر تساعد على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة النادي".

وأشار المدير الفني إلى أنه استفاد كثيراً من تجربته السابقة مع نادي النجوم، الذي وصفه بالنادي المحترف، حيث قضى داخله أربع سنوات ساعدته على تطوير فكره التدريبي وصقل خبراته.

واختتم الشيخ تصريحاته قائلاً: "هناك 6 لاعبين في وادي دجلة أكبر مني سناً، لكننا نتعامل كأشقاء، ولا توجد أي أزمات في طريقة التفكير، وهذه من أكبر المميزات داخل الفريق".

محمد الشيخ وادي دجلة الزمالك
