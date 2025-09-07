نجم الأهلي السابق يكشف فريق محمد صلاح المفضل داخل مصر

كتب - يوسف محمد:

كشف باسم علي الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي والمقاولون العرب، الفريق الذي يشجعه قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في مصر.

وقال علي في تصريحات عبر راديو "أون سبورت": "ناس كتير متعرفش أن محمد صلاح زملكاوى، لكنه كان يجلس معي دائما في غرفة واحدة خلال تواجدنا معا في المقاولون العرب، وأعلم حبه للزمالك".

وأضاف: "محمد كان يحب الزمالك جدا، كانت تربطه علاقة قوية بثنائي الفارس الأبيض محمد إبراهيم وعمر جابر الثنائي تسببا في حب صلاح للزمالك بشكل أكبر".

ويذكر أن صلاح كان قد بدأ مشواره في كرة القدم، في صفوف قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي، ثم بدأ رحلته احترافه بعد ذلك في بازل السويسري.

وكان باسم علي لعب في صفوف المقاولون العرب، خلال الفترة من 2009 حتى 2014، قبل أن ينتقل إلى الأهلي في مارس 2014 والذي استمر في صفوفه لمدة تقترب من 6 سنوات، قبل أن يعود للذئات مرة أخرى في نوفمبر 2020.

أقرأ أيضًا:

"طلب مهلة للرد".. الكشف عن موقف مدرب برتغالي من تدريب الأهلي



شوبير يتحدث عن الفارق بين مستوى تريزيجيه مع الأهلي والمنتخب