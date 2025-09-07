كتب - يوسف محمد:

رد شادي حسين مهاجم النادي الأهلي السابق وزد الحالي، على خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بشأن اعتراض أحد المهاجمين على تعليمات كولر في إحدى اللقاءات.

وكتب حسين عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "رسالة للدكتور خالد الجوادي، قصة المهاجم اللى بيضغط دى لو انت قصدك فيها انا فالقصة مش كدة خالص".

وأضاف: "أنا مش عارف انت قاصد تحكى حاجة غلط ولا إيه، لأن دى يمكن خامس مرة تطلع تحكي نفس القصة وهو في الأخر موضوع تافه جداً".

واختتم: "أنا بس حبيت أقولك عشان متحكيش قصة غلط للمرة الـ 6 شكراً".

وكان خالد الجوادي، قال في تصريحات عبر بودكاست: "إحنا الإيجيبشن ليج"، مع شادي حبشي: "في إحدى المرات، قال مهاجم بالفريق لكولر خلال إعطائه بعض التعليمات، انا لازم أضغط على كل لعبة مع الحارس، هذا الأمر سيكون مرهق بشكل كبير".

وأضاف: "كولر قال له، حينما تشعر بالإرهاق أخبرني وسأقوم باستبدالك، وإدخال أحد اللاعبين لمواصلة الضغط بقوة".

وكان شادي حسين تواجد رفقة النادي الأهلي لمدة موسم واحد، حيث انضم إلى صفوف الفريق في ديسمبر من عام 2022، قبل أن يرحل في يوليو من عام 2023.

والجدير بالذكر أن حسين شارك رفقة النادي الأهلي، في 20 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

