كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، خروج حمدي فتحي من قائمة الفريق التي ستغادر إلى دولة بوركينا فاسو.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينافاسو عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر

وأشار حسن، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، اليوم الأحد، إلى أن حمدي فتحي قد اشتكى من إصابة في وجه القدم عقب مباراة إثيوبيا.

وأتم مدير منتخب مصر تصريحاته بالتنويه إلى أنه كان هناك محاولات لتجهيز حمدي فتحي لمباراة بوركينا فاسو ولكن تم الاستقرار في نهاية الأمر على إراحة اللاعب بناءً على طلبه.

نتيجة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بثنائية نظيفة على حساب نظيره الإثيوبي مساء يوم الجمعة الماضي.

اقرأ أيضًا:

"كانت هناك مفاوضات مُكثفة".. مصدر يكشف عن مدرب رفض تدريب الأهلي خلفًا لريبيرو

سبب عدم دخول الأهلي في مفاوضات مع جوزيه جوميز (خاص)