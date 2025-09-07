المصري يفاوض حارس مرمى الأهلي السابق (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري وجود مفاوضات من جانبهم مع حارس مرمى الأهلي السابق و بورتيمونينسي البرتغالي الحالي حمزة علاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي الأحد:"هناك مفاوضات جادة بالفعل مع حمزة علاء لضمه فهو أحد أهم أهداف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأوضح المصدر أنهم سيتفقون خلال الأيام القليلة المقبلة على كافة الخطوط العريضة مع حمزة صاحب الـ 24 عاماً لحسم الصفقة في يناير المقبل.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الجهاز الفني لفريق المصري قد أبدى رغبة كبيرة في حسم الصفقة.

وكان صاحب الـ 24 عامًا قد رحلّ عن صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية لنادي بورتيمونينسي البرتغالي.

ولم يستطع نادي بورتيمونينسي قيد حمزة علاء حتى الآن بسبب مشكلة في إصدار ترخيص عمل له.

