"نفس التوقيت بس لوحده".. الغندور يكشف تطورات أزمة الجزيري مع فيريرا

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات أزمة التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه الإذاعي: "سيف الجزيري كان بيتدرب لوحده خالص في الزمالك، وبيجي قبل الفريق".

وأضاف "الغندور": "بعد الفريق ما رجع للتدريبات، سيف الجزيري بقى بيتدرب في نفس توقيت الفريق ولكنه لوحده، ومدخلش التدريبات الجماعية، ولكن دي بداية لفكرة دخوله للتدريبات الجماعية".

وأكمل: "معنى كده إنه ممكن بنسبة كبيرة سيف الجزيري ميكونش موجود في مباراة المصري البورسعيدي، وممكن يكون موجود في المباريات اللي بعدها".

ويواصل نادي الزمالك استعدادته، لاستئناف مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة نادي المصري البورسعيدي، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وتحديدا يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.