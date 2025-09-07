هل يشارك بارون أوتشنج للمرة الأولى بتيشرت الزمالك اليوم؟

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لخوض مباراة ودية اليوم، أمام نظيره النجوم، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل، 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بعد خوض 5 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، ينوي مشاركة جميع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة في بطولة الدوري.

وأضاف المصدر، أن الكيني بارون أوتشينج سوف يشارك لأول مرة بتيشرت الزمالك في هذه المباراة، في ظل تجهيزه للفترة المقبلة، حال قيده بشكل رسمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح المصدر، أن اللاعب الكيني شارك في مران الأمس بشكل طبيعي، بعدما شعر ببعض الإجهاد في مران الجمعة، وفضل الجهاز الطبي إراحته في ظل تجهيزه للمباريات المقبلة.