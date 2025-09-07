"مش قادر أسامح نفسي".. الونش يعتذر في بيان رسمي بعد طرده أمام دجلة

كتب- محمد عبدالهادي:

قدم محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذراً رسميًا للجماهير بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة، والتي ترتب عليها توقيع عقوبة الإيقاف 3 مباريات.

ونشر محمود الونش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام، بيان اعتذار جاء كالتالي:

"في البداية بحمد ربنا علي عودتي وتمثيل منتخب مصر بعد فتره صعبه جدًا في حياتي والحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم الناس اللي بتحبني بجد واللي كانوا دايمًا في ظهري في الوقت الصعب ده تمثيل منتخب مصر بأي شكل من الأشكال شرف كبييير جدًا لأي شخص يحمل اسم مصر في مختلف المجالات"

وتابع: " نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك آخر ماتش كنت سبب كبييير أن الفريق يخرج بنتيجة سلبية بسبب غلطة أنا لحد دلوقتي مش قادر أسامح نفسي عليها لأنها مش من صفاتي الشخصية إني أوصل للمرحلة دي من العصبية ولكن قدر الله وماشاء فعل".

وواصل الونش: "طبعا متقبل العقوبة الكبيرة اللي النادي وقعها عليا دي حاجه أنا متفهمها جدًا أوعدكم أنه خطأ ولم يتقرر".

واختتم مدافع الزمالك تصريحاته بقوله: "باإذن الله وبدعمكم الدائم إني لم ولن أبخل بنقطة عرق تجاه هذا الكيان الكبير الاعتذار واجب .. وارجوا السماح .. شكرا".