"الزمالك هيتجنن".. شوبير يكشف تصعيد جديد في أزمة أرض أكتوبر

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة في أزمة نادي الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر، من قبل وزارة الإسكان وتصعيد الأمور لرئاسة الوزراء.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأمر تم تصعيده ووصل الى مجلس الوزراء، ووزير الإسكان هو المسؤول عن هذا الملف".

وأكمل: "أشرف صبحي وزير الرياضة حاول كثيرًا لكن الأمر يخص الإسكان لعرضها على مجلس الوزراء، وبالفعل هناك بلاغات للنائب العام للتحقيق في الأمر والزمالك موافق على هذا الطرح".

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يتكلم أو يستنتج لأن الموضوع قيد العرض، وهناك جهتين هما الإسكان اللي بتعرض على مجلس الوزراء، وجهة النيابة العامة ولا أحد يقدر يستبق تحقيقات النيابة أو يستنتج قرار الوزارة".

وشدد: "الصمت في هذا الوقت هو أفضل للجميع فدعونا ننتظر، والزمالك هيتجنن على الأرض لأنه تعامل معها بمنطق استثماري".

واختتم تصريحاته: "الناس في الوسط الرياضي الزملكاوي ترى أن الأرض ممكن تنقل الزمالك نقلة تانية، لكن الكلام على السوشيال ميديا ملوش لازمة".