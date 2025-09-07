مباريات الأمس
"كذبة من الزملكاوي".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على أزمة زيزو مع العميد

11:25 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
  عرض 8 صورة
  عرض 8 صورة
    زيزو غاضب من استبداله (2)
  عرض 8 صورة
    زيزو غاضب من استبداله
  عرض 8 صورة
    زيزو غاضب من استبداله (5)
  عرض 8 صورة
    زيزو
  عرض 8 صورة
    زيزو غاضب من استبداله
  عرض 8 صورة
    زيزو من معسكر منتخب مصر
  عرض 8 صورة
    زيزو
كتب- محمد خيري:

أكد سمير كمونة نجم الكرة المصرية السابق، أن الإعلام الزملكاوي هو سبب أزمة أحمد سيد زيزو الحالية مع حسام حسن في المنتخب الوطني.

وقال كمونة في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيك، على قناة أون: "الإعلام الزملكاوي هو من يصنع أزمة لزيزو مع منتخب مصر".

وأضاف: "الإعلام الزملكاوي أيضا هو سبب أزمات زيزو حاليا بسبب انتقاله للأهلي من بداية الموسم الحالي".

وأوضح: اللاعب كان رغبته الأهلي وذهب دون إجبار من أحد والإعلام الزملكاوي يتعمد تشويه صورة زيزو حاليا، بسبب تواجد اللاعب مع الأهلي والسوشيال ميديا سببت أزمة لزيزو عقب مباراة إثيوبيا بدون لازمة وهي غير حقيقية".

وواصل: "لا أعلم سبب تصدير إشاعة أزمة زيزو مع حسام حسن عقب مباراة إثيوبيا، ونتطرق للحديث عن أسباب غير فنية عقب المباراة بدل الحديث عن الأمور الفنية".

واختتم كمونة تصريحات قائلا: "جلوس حسام عبد المجيد احتياطيا أمام إثيوبيا طبيعي جدا وحسام حسن لم يظلم اللاعب وخالد صبحي مدافع مميز للغاية".

زيزو سمير كمونة أحمد سيد زيزو منتخب مصر
